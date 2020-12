Ordino destina 50.000 euros al primer pressupost participatiu

El comú aposta per digitalitzar el butlletí i obtenir un estalvi de 4.700 euros

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:55

Eduard Piera Andorra la Vella

El comú d’Ordino ja ha fixat la primera quantitat que tindrà el pressupost participatiu de la par­ròquia: 50.000 euros. Així ho va exposar ahir la cònsol menor ordinenca, Eva Choy, que va afirmar que “per al 2021 tindrem 50.000 euros destinats al projecte dels pressupostos participatius. És un compromís electoral i a més a més ens permetrà escoltar més que mai les propostes de la ciutadania”. El procediment comptarà amb dues fases; una primera que anirà des del 3 de desembre fins al 17 de gener, en què es podran presentar els diferents projectes, i després d’avaluar que compleixin amb els requisits de les bases es passarà a la fase de votació, que anirà del 25 de gener al 24 de febrer. Choy va exposar que hi podran participar “tots els residents de la parròquia, majors d’edat”, i va remarcar que els 50.000 euros són per a la globalitat del projecte i els documents tècnics o projectes executius que hi pugui haver. De cara al futur, la cònsol no va descartar que es pogués ampliar la partida però va comentar que “amb 50.000 euros es poden fer bons projectes” que cal recordar que poden ser culturals o de millora de la via pública, entre d’altres.

Un altre dels punts que es van presentar durant la roda de premsa va ser el nou butlletí digital d’Ordino. El conseller Xavier Hervé va destacar que amb el canvi del paper al 2.0 la despesa passava de 6.400 euros a 1.700. Hervé va anunciar que el document passarà a ser cada dos mesos en lloc de trimestral i que estarà disponible a les xarxes socials del comú, a l’app Ordino és Viu i per WhatsApp per a qui ho sol·liciti a la casa comuna.

