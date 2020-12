Les ONG recapten 21.000 euros per destinar a l'ajuda humanitària a Beirut

Actualitzada 01/12/2020 a les 07:23

Redacció Andorra la Vella

La plataforma d’ONG va obrir a l’agost una campanya de recaptació de fons per contribuir a l’ajuda humanitària que necessitava la capital del Líban, Beirut, afectada per dues explosions que van causar la mort de més de 200 persones, van provocar més de 5.000 ferits i van deixar més 300.000 persones sense llar. L’entitat que aplega les ONG amb presència al país va informar ahir que gràcies a les aportacions de particulars, empreses, comuns i Govern s’han recollit 21.000 euros que seran distribuïts a parts iguals entre Càritas Andorrana, Creu Roja Andorrana i Unicef Andorra, amb presència sobre el terreny.



La plataforma va citar algunes de les accions d’ajuda humanitària que ja han dut a terme les tres ONG, com ara distribuir menjar, aigua, màscares i altres elements essencials a més de 80.000 persones; suport psicosocial i emocional de crisi a més de 15.700 persones, la meitat infants; transferències en efectiu a més de 1.200 famílies per tal que puguin satisfer necessitats bàsiques; restablir la connexió de subministrament d’aigua a 1.060 edificis, arribant a 20.765 persones de 4.080 llars, o ajudar en la rehabilitació de set escoles i el subministrament de mobiliari i equipament per a prop de 90 centres.