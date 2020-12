La policia podrà sancionar esquiadors de muntanya sense forfet

Ski Andorra assegura que el passi no té un afany recaptatori i pretén integrar a les estacions tots els que practiquen qualsevol esport de neu

Actualitzada 01/12/2020 a les 18:14

Redacció Andorra la Vella

La policia podrà actuar i sancionar, si s'escau, als esquiadors de muntanya que no tinguin el forfet natura, que ha impulsat Ski Andorra i que servirà per fer randonée, raquetes o senderisme, a l'estiu, a totes les estacions del país. Així ho ha explicat el seu president, Francesc Camp, que ha agraït el reglament aprovat per Govern, ja que permet "posar el negre sobre blanc" i "marcar les regles del joc".



De la seva banda, el director general de Vallnord Pal Arinsal, Josep Marticella, ha precisat que la intenció no ha de ser sancionar, i que la policia ja podia actuar per a l'esquí alpí. A més, ha assegurat que el forfet natura "no té un afany recaptatori". "Volem integrar a les estacions tots els que practiquen qualsevol esport de neu i afegir un punt de seguretat", ha destacat Marticella. També ha indicat que el passi tindrà un "preu assequible" tenint en compte que servirà tant per a l'estiu com a l'hivern, és a dir 150 euros per 10 mesos a l'any. El tíquet també permetrà una pujada i baixada al dia a 13 remuntadors o ginys elèctrics del país, a més dels 24 circuits que s'instal·laran a les estacions del Principat.



Esperant a les autoritats

D'altra banda, Marticella ha destacant que estan a l'expectativa de saber quan podran obrir les pistes. Ha assenyalat aquesta tarda que l'actual situació i la decisió de l'obertura és com "una sèrie" i que els capítols "són ra`pids de veure". Amb tot, ha comentat que l'obertura "no depèn de nosaltres" i tots ells estan a l'expectativa de tot les decisions que es puguin prendre en els propers dies. Ha afegit que de moment tots ells estan produint neu de cultiu per quan es puguin obrir les pistes i que "l'or blanc se'ns acosta", referint-se a les previsions de nevades d'aquesta setmana.

