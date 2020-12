La capital debat sobre els desafiaments culturals durant la pandèmia

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas ha organitzat la trobada telemàtica

Andorra la Vella ha participat en el debat telemàtic organitzat per la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) sobre els desafiaments culturals en temps de pandèmia. La trobada se celebra des de Buenos Aires (Argentina) i el conseller Miquel Canturri ha exposat els reptes de les administracions públiques per donar suport a la cultura en el context actual. Canturri ha parlat sobre "La cultura no s’atura", el projecte de programació cultural conjunt del Govern i sis comuns, i com s'ha seguit l’activitat lectiva de manera telemàtica a l’Institut de Música i a l’Escola d’Art. El cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha exposat la importància de les eines bàsiques de comunicació digital per difondre els productes culturals i poder connectar amb la societat.