L'Escena Nacional d'Andorra estrena Credere

La representació es farà a la Sala de La Closeta de la Massana els dies 10, 11 i 12 de desembre

Actualitzada 01/12/2020 a les 12:41

Redacció Andorra la Vella

L'Escena Nacional d'Andorra (ENA) ha estrenat Credere, un projecte multidisciplinari que combina la dansa i el moviment, el text i la música per realitzar-se en un espai escènic que no sigui convencional. L'equip està format per Xavi Pérez, Oriol Vilella i Dasha Lavrinenko que treballen en la composició teatral, musical i executiva des del setembre. L’objectiu és donar a conèixer la necessitat de reflexió personal i global, exposar la situació d’alarma de l’existència de l’ésser humà en relació al medi que l’envolta, els recursos que explota i la resta que pateixen les seves accions a través de diverses disciplines.



L’estrena tindrà lloc a la Sala de La Closeta de la Massana el 10 de desembre a les 21.30 hores i es faran altres funcions l'11 de desembre a les 21.30 hores i el dia 12 a les 17 hores i a les 20 hores. Les entrades s'han posat avui a la venda per codetiquets.com i a l’Oficina de Turisme de La Massana amb un preu de 10 euros.