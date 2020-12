L'activitat assistencial creix un 9% respecte al 2019

La valoració mitjana de la parapública per part dels assegurats ha estat d'un 7,2

Actualitzada 01/12/2020 a les 17:29

L'activitat assistencial ha crescut un 9% respecte als nous primers mesos del 2019, amb un total de 278.542 usuaris, segons ha fet saber la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). L'activitat de Medicina General ha rebut entre gener i setembre d'aquest any 158.684 persones, un 32,6% més respecte al mateix període de l'any passat, mentre que la pediàtrica també ho ha fet un 14,9%, amb 25.867 usuaris. L'activitat d'especialitats, excloses la medicina general i pediatria, en canvi, ha disminuït un 17,2%, ja que ha passat de rebre 113.481 persones al 2019 a fer-ho a un total de 93.991 durant aquest any.



El consell d'administració de la CASS també ha aprovat l'adjudicació de l'auditoria de seguretat dels sistemes d'informació a Adhoc.Tech, la del suplement dels serveis de vigilància a l'empresa Vallsegur, del sistema informàtic per a la gestió integral de l'àrea de Gestió de Persones a l'empresa Enter Systems II, l'adquisició de nous certificats electrònics a l'empresa Entrust, la renovació del manteniment del programari Transfer CFT a l'empresa Axway i la licitació d'un concurs pel subministrament de paper A4.



Satisfacció dels afiliats

La CASS ha realitzat durant el setembre i octubre la quarta enquesta de satisfacció als afiliats, on s'ha preguntat a 450 persones i empreses. La valoració mitjana per part dels assegurats ha estat d'un 7,2 i de les companyies d'un 7,1. Els assegurats han incrementat l'ús de canals com el telèfon que ha passat del 13% al 22% i els telemàtics que s'han incrementat d'un 29% a un 45%. Només el 31% dels assegurats declara haver visitat les oficines mentre que l'any passat ho van fer el 58% dels enquestats.



Un 59% de les empreses utilitza els canals telemàtics mentre que l'ús del telèfon ha augmentat de l'11% al 25%. Les interaccions presencials també han incrementat en nota de 6,9 a 7,3 gràcies a l'oficina de suport als tràmits en línia que ha estat molt ben valorada per les empreses.



La CASS també està dissenyant un programa de cita prèvia en trucades de segon nivell que s'aplicarà aviat per tal que els afiliats no hagin de trucar diversos cops per parlar amb departaments tècnics.