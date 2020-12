Actualitzada 01/12/2020 a les 07:25

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances, Eric Jover, i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, es van reunir ahir telemàticament amb el director de la circumscripció belga i holandesa del Fons Monetari Internacional (FMI), Paul Hilbers, per repassar les vies de col·laboració. Hilbers va exposar que Andorra pot sol·licitar ajuts tècnics a l’ens internacional en matèria estadística, pressupostària, fiscal o per al sector financer, i va compartir amb Jover la importància de transformar la crisi sanitària en noves oportunitats de millora, com ara assolir societats més sostenibles.

Andorra és membre de l’FMI des del mes d’octubre i es va adscriure a la circumscripció belga i holandesa, la quarta amb més importància dins l’organisme i que inclou, a banda d’Andorra, Armènia, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, Geòrgia, Israel, Luxemburg, Moldàvia, Montenegro, Holanda, Macedònia del Nord, Romania i Ucraïna.

