Govern pagarà dos mesos de dipòsit i un de lloguer als joves que s'emancipin

Pagarà dos mesos de dipòsit i el primer mes de lloguer als beneficiaris, d’entre 22 i 30 anys

El Govern llança el programa d’impuls a l’emancipació jove, un paquet d’ajuts destinats a persones entre 22 i 30 anys que vulguin deixar el domicili familiar però que es vegin frenades per la despesa que han d’assumir. Es tracta d’una proposta que feia part de l’acord de govern de coalició i que “es justifica ara més que mai”, va assenyalar el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ahir en la presentació del programa. I és que Filloy va indicar que el context de pandèmia pot ser un obstacle més per al projecte d’independència i que el que pretén l’executiu és acompanyar els joves “perquè facin el pas”. La partida inicial és de 200.000 euros però és ampliable i a més es tracta d’una convocatòria oberta, sense data de finalització. La intenció de l’executiu és que aquesta mateixa setmana ja es puguin formalitzar les sol·licituds i donar una resposta prou àgil perquè els beneficiaris tinguin aprovat l’ajut en pocs dies.



Els sol·licitants també han de complir criteris econòmics, patrimonials i de residència. Quant al salari, han de cobrar almenys el salari mínim (si els ingressos són inferiors el ministre va recordar que hi ha d’altres vies d’ajut) i no superar els 24.000 euros bruts anuals. Pel que fa al patrimoni, no poden superar el llindar dels 13.000 euros. I quant a la residència, han d’acreditar un mínim de cinc anys ininterromputs al país malgrat que hi haurà excepcions per als que hagin viscut a fora perquè han estat estudiant, per exemple. Hi haurà limitacions quant a la quantia del lloguer subvencionat, en la mateixa línia dels establerts en el programa d’ajuts al pagament de la renda mensual. Si es tracta d’un jove sol l’import mensual del pis pel qual demana l’ajut no podrà superar els 675 euros.



El programa inclou un segon bloc d’ajudes per tal d’afavorir els lloguers fora de les parròquies centrals. Els joves que trobin un pis fora de la capital o Escaldes podran sol·licitar un any de subvenció del transport públic. Finalment, un beneficiari del programa podrà igual demanar un ajut al pagament de lloguer. En la darrera convocatòria s’han donat 72 ajuts a joves per valor de 130.000 euros.

