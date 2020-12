Espot vol un consens amb Catalunya i Aragó per obrir les estacions d'esquí

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:10

EL MON(T) MÀGIC DE CANILLO OBRIRÀ DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE

Grandvalira va anunciar que el parc d’activitats lúdiques i familiars de Canillo, el Mon(t) Màgic, obrirà les seves portes durant el pont de la Puríssima, concretament del 5 al 8 de desembre, des de les deu del matí fins a les cinc de la tarda.



El domini va anunciar també que l’accés al telecabina de Canillo serà gratuït per als titulars d’un forfet d’aquesta temporada o de l’anterior tant de Grandvalira com d’Ordino Arcalís o d’Ski Andorra; per a la resta hi haurà tiquets de dia a la venda.

Des de Grandvalira van posar en relleu que l’obertura es feia seguint estrictament totes les mesures de prevenció contra la Covid-19 tant per als clients com per als treballadors. A més a més, hi haurà oberta la tirolina, el restaurant del Roc de les Bruixes i el Magic Gliss, que incorpora el descens amb realitat virtual.

Andorra vol consensuar amb l’Aragó i Catalunya l’obertura de les pistes d’esquí. Així ho va afirmar el president aragonès, Javier Lambán, quan va revelar una trucada del cap de Govern, Xavier Espot, per tal de plantejar aquesta situació. Lambán va explicar que Espot li havia plantejat la voluntat d’arribar a aquest punt d’acord, que ell va considerar “encertat”. A més a més, el president aragonès va anar més enllà i va qualificar de “poc prudent” que les pistes s’obrissin abans de Reis. Cal recordar que s’espera que a Espanya el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es reuneixi demà amb les comunitats autònomes que tenen estacions d’esquí per tal d’arribar a un acord comú sobre quan fer l’inici de temporada.Qui també va parlar de la situació de les pistes va ser el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va afirmar que s’està “en la mateixa situació de divendres, estem en contacte amb consellers de la Generalitat, he parlat amb el ministre Illa i en aquests moments tots els països interrelacionats estem treballant de manera coordinada per decidir quan i de quina manera s’obrirà”. Pel que fa a l’assimilació a l’Alt Urgell, el titular de Salut va dir que “no tenim retorn de la petició, s’està valorant i crec que hem de ser optimistes, però encara no tenim resposta”.La incertesa i els endarreriments sobre l’obertura de les pistes ha provocat que la contractació de personal de temporada hagi caigut un 82,8% respecte a les que s’havien fet durant el mes de novembre del 2019, que en xifres absolutes vol dir que només s’han fet 217 altes de les 3.224, un 6,7% de les autoritzades pel Govern. El sector que ha registrat la caiguda més important és el de l’hostaleria, on la disminució de contractes ha estat del 85% respecte d’ara fa un any.