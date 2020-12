Espot aposta per l'emprenedoria amb programes d'inversió públics i privats

El cap de Govern i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han participat en el 19è Fòrum de l'EFA

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat avui durant el 19è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) que la voluntat de l'executiu és estimular l'emprenedoria i l’autonomia amb programes d’inversió públics i privats amb incentius i agilitzant els tràmits administratius. Espot ha exposat que els efectes de la Covid-19 han deixat entreveure moltes oportunitats en el món acadèmic com l’impuls del coneixement com a força productiva i capital humà. El cap de Govern ha afirmat que l’educació no presencial representa un impuls a la diversificació del model econòmic del país i el full de ruta del Govern, l’Horitzó 2023, contempla accions per potenciar el desenvolupament d’un parc tecnològic adreçat a sectors estretament vinculats al coneixement, la digitalització, la innovació o la recerca.



La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, també ha participat en el seminari en línia, on ha destacat la imminent transformació cap a la digitalització de la societat en tots els àmbits i ha subratllat que cal identificar les competències lligades a una àrea de coneixement i a aquelles que porten als alumnes a qüestionar-se de manera constant l’entorn o l’establiment de relacions positives amb la resta d’individus.