Actualitzada 01/12/2020 a les 13:50

Redacció Andorra la Vella

Ser home, tenir dependència per a les tasques diàries i tenir nivells baixos de limfòcits en sang "van conferir un risc independent de mortalitat deguda a infecció per SARS-CoV2". És la conclusió d'un estudi encapçalat per la doctora Eva Heras, adjunta de direcció de cronicitat i cap del Servei d’Envelliment i Salut del SAAS, que analitza els factors de risc de mortalitat d'un centenar de residents d'El Cedre amb una mitjana de 85 anys contagiats pel coronavirus en la primera onada de la pandèmia entre març i juny. Els professionals han determinat que "la puntuació comparada d'aquests tres factors ofereix un índex pronòstic de mortalitat amb una especificitat i sensibilitat al voltant del 80%", segons ha informat la parapública.



L’estudi amb la participació d'una dotzena de professionals sanitaris del SAAS es va publicar ahir al European Geriatric Medicine Journal. El SAAS remarca que les dades obtingudes amb aquest treball "amb la identificació dels factors pronòstics independents poden ser una gran ajuda per ajustar els recursos sanitaris en cas de nous brots de pandèmia" per tenir cura de les persones d'avançada edat afectades per la Covid-19. I recorden que en la primera onada de la malaltia els percentatges més alts d'infecció i òbits es van registrar a les residències sociosanitàries però que s'ha publicat poca informació tècnica sobre l'evolució del virus entre aquest col·lectiu.