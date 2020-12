El talent local serà protagonista a la Massana durant les activitats de les festes de Nadal

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:54

El talent local serà un dels pilars de les activitats que el comú de la Massana organitzarà durant les festes de Nadal i que començaran amb el tradicional mercadet de Nadal. Així ho va exposar ahir, durant una compareixença, el conseller de Cultura, Guillem Forné, que va afirmar que “creiem que els joves de la parròquia s’ho mereixen; durant el confinament van ser els primers a ajudar i tenim talent que no té res a envejar al forà”. Així doncs, un seguit d’actuacions artístiques es viuran a l’escenari de la plaça de les Fontetes des de divendres fins a la diada de Reis. A més a més, el comú també ha organitzat un concurs per tal que els més joves presentin els seus ornaments per a l’arbre de Nadal que hi haurà. La directora de Cultura, Montse Checa, va confirmar que s’havia pactat un protocol amb el ministeri de Salut per tal que tant els Reis Mags d’Orient com el Pare Noel poguessin arribar a la Massana.