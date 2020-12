El Govern obre la porta que els funcionaris es puguin prejubilar

És una demanda del Sipaag, que ho reclama des que es va perdre amb el canvi legislatiu

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

El Govern té sobre la taula tirar endavant un canvi legislatiu que permeti, un altre cop, la prejubilació dels funcionaris del cos general. Així ho va transmetre la ministra de la Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, durant la compareixença pública al Consell General. La responsable del funcionariat va dir que “durant el procés de transformació cap a un sistema per objectius i de digitalització de l’administració és evident que hi haurà qui no s’adaptarà a aquesta nova manera de treballar”, i va afegir que “la prejubilació és una bona sortida per a les persones de més edat a qui els costi adaptar-se”.



Cal recordar que aquesta és una reivindicació del Sipaag, que reclama el retorn de la prejubilació, entre altres mesures, des que l’administració Martí la va treure en la modificació de la Llei de Funció Pública. Pel que fa a les afectacions, Pallarés va descartar que el principal grup serà el dels funcionaris de carrera, ja que “tenen més responsabilitats a l’hora d’assolir els objectius”. La ministra també va fer èmfasi en el fet que “tenim una plantilla que, encara que no es fessin prejubilacions, en els propers deu anys un gruix molt important es jubilarà”, i va afegir que “el que estem fent amb aquestes propostes és implantar mesures a llarg termini”.



No obstant això, la titular de la cartera de Funció Pública va remarcar que “tenim molts treballadors que ja s’estan formant pel seu compte i aquest fet és molt positiu”, amb relació a la implantació del sistema de treball per objectius.



Sobre els canvis que comportarà, Pallarés va recordar que durant el 2021 s’hauria de desplegar tot un marc normatiu, ja que “hi ha processos i actuacions que no estan previstes en els marcs actuals”. Un dels principals trets que va destacar la ministra va ser la creació de la pàgina de l’empleat, on aquest tindrà tota la informació relativa al seu lloc de treball i la mobilitat, així com canvis administratius importants amb els processos de gestió econòmics. Un altre dels punts cabdals de la presentació de la ministra liberal va ser la formació, que està inclosa en els plans d’ordenació, que alguns estan ja funcionant. Aquesta ha de servir per a l’adquisició de noves competències i per a la mobilitat laboral. Com a exemple, Pallarés va posar els funcionaris que van desplaçar-se a l’equip de rastrejadors.

