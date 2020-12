L'associació demana al Govern que en cas de tancament obligatori del comerç noes pagui res pel lloguer

Actualitzada 01/12/2020 a les 21:25

Redacció Andorra la Vella

L'Associació de comerciants de l'Eix Central considera que les suspensions temporals del contracte de treball i les reduccions de jornada laboral s'haurien de poder aplicar al 100% de la plantilla i no a un màxim del 75%, tal com estipula l'avantprojecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia. Així ho han fet saber a través d'un comunicat on també destaquen que els ERTO s'haurien de poder aplicar també a treballadors contractats al llarg de l'últim any perquè afirmen que el sector segueix amb una rotació de personal important i que "en molts casos aquesta contractació no s'ha traduït en un increment efectiu de les plantilles de les empreses".



L'associació també matisa que el Govern hauria de variar el percentatge de copagament de la prestació per part de l'empresa en les reduccions de jornada per tal d'incentivar que les empreses s'acollin a aquesta modalitat en lloc de la suspensió total de contracte i no comparteix que en cas de tancament obligatori del comerç el pagament del lloguer es redueixi només en un 75%, sinó que reclama que sigui del 100% i que el pagament del local arrendat en cas d'haver disminuït la facturació per la pandèmia també s'hauria de disminuir fins al 100%, en cas que sigui necessari.