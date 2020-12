Dos positius en 455 tests del cribratge escolar

Martínez Benazet afirma que la intenció és no fer proves de moment a menors de 10-9 anys perquè contagien poc

El ministre de Salut compareix en comissió al Consell El ministre de Salut compareix en comissió al Consell Dolors Moreno

Actualitzada 01/12/2020 a les 18:51

Dolors Moreno Andorra la Vella

El cribratge escolar que es va iniciar ahir dins de l'estratègia de control de la Covid per a la temporada d'hivern ha donat dos positius en els 455 tests d'antígens que s'han fet ja, segons ha informat el ministre de Salut davant la comissió de Sanitat al Consell General. Joan Martínez Benazet ha explicat que ahir es van fer 370 proves que van permetre localitzar un infectat i avui se n'han fet fins a les 12 del migdia 85 que han donat un altre cas de coronavirus i ha anunciat que la previsió és no fer cribratge als alumnes menors de 10-9 anys de moment perquè els estudis demostren que gairebé no contagien la malaltia i s'esperarà a disposar dels tests de saliva.



El titular de Salut ha comentat que s'estan ultimant els protocols per a les festes de Nadal que aconsellen que les trobades no es facin amb barreges de més de tres bombolles. I ha assenyalat que estan a l'espera de prendre una decisió sobre l'obertura de les estacions que no veuen risc amb els protocols fixats "i en tot cas s'ha de tenir més cura" amb les activitats de després d'esquiar i ha afirmat que "que hi ha un pacte de lleialtat amb l'entorn" per posar en marxa la temporada.



El ministre ha avançat que la setmana vinent es podrien flexibilitzar els horaris dels restaurants si continua la millora dels indicadors però ha precisat que "és més complicat" que es pugui permetre que hi hagi més persones per taula. Això correspondria a la fase 2 dels nivells fixats pel Govern en funció dels casos nous, la pressió sanitària i els positius per proves fetes entre d'altres índex i ara la situació és de fase 3.



Martínez Benazet s'ha referit també a l'estratègia de vacunació que podria començar a finals de gener i que arribaria en la primera fase al 19% de la població. El procés començaria, he recordat, amb els majors de 65 anys, les persones vulnerables per patir malalties que són més de risc si es contagien de coronavirus i els professionals sanitaris i sociosanitaris.