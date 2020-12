Bars oberts de tarda i recreatius tancats

El Govern amplia el servei a les taules de les 16 a les 19 hores a bars, cafeteries i granges

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:07

Anna Ribas Andorra la Vella

Malgrat els brots que es van detectar la setmana passada, la taxa de reproducció no s’ha disparat. Actualment és d’1,07 respecte a l’1,1 de divendres. “Estàvem preocupats perquè seria d’1,5 aquesta setmana”, va confessar ahir el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet. I és precisament aquest descens el que va motivar que l’executiu pogués relaxar algunes mesures i prorrogar-ne moltes altres. En aquest sentit, Benazet va anunciar que a partir d’avui els bars i cafeteries podran fer servei de taula de 07 a 12 hores i de 16 a 19. I hauran de deixar una hora per ventilar, especialment en cas que facin serveis de menjador. La limitació de dos clients per taula a l’interior es manté i si el consum és a l’exterior els grups poden ser de quatre persones.



Les males notícies d’ahir, però, van ser per als propietaris de sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives. El ministre va anunciar que aquests negocis hauran de tancar perquè “s’ha detectat que es produïen interaccions socials descontrolades que anaven més enllà de la prudència i dels criteris sanitaris”. De fet, va indicar que en alguna ocasió s’hi havien hagut de desplaçar els agents de seguretat perquè “les interaccions eren de risc”. Tot i això, en aquesta restricció no s’hi inclouen les boleres ni els bingos. En el cas dels segons s’està treballant en un protocol específic que es presentarà pròximament.



La resta de mesures es prorroguen. Així doncs, els clients de bars i restaurants hauran de dur la mascareta posada fins que no se’ls serveixi la consumició i també durant la sobretaula. També s’haurà de seguir fent el registre dels clients. Quant als restaurants, es manté l’horari d’obertura, que continua sent de les 12 a les 16 hores i de les 19 hores a la mitjanit. L’oci nocturn i els parcs infantils seguiran tancats i el límit tant per a les reunions familiars com per a les de feina és de quatre persones.



Finalment, Benazet va insistir en la importància que la població sigui responsable de cara al Nadal per evitar una tercera onada al gener. Tanmateix, va destacar que aquestes festes “no podran ser com les que hem viscut fins ara”. El protocol de recomanacions per a les celebracions encara s’està acabant d’elaborar, però va destacar que l’èxit passarà per no barrejar gaires bombolles i per fer-se tests tant abans de la reunió familiar com en tornar del país on es passi el Nadal.



MESURES

1. Oci

Tanquen les sales de jocs recreatius

Les sales de jocs recreatius hauran de tancar perquè “s’ha detectat que s’hi produïen interaccions socials descontrolades” que podien suposar un risc, segons va exposar Benazet.



2. Restauració

S’amplia l’horari dels bars a la tarda

Els bars, cafeteries i granges amplien el seu horari a la tarda. Així doncs, podran obrir de les 7 a les 12 i de les 16 a les 19 hores. Si fan de restaurant, han de ventilar una hora.



3. Sobretaula

Mascareta si no hi ha menjar a taula

Els clients de bars i restaurants han de mantenir la mascareta posada fins que no se’ls serveixi el menjar o la beguda. També s’hauran de posar l’element de protecció durant la sobretaula.



4. Prevenció

Un Nadal que passa per fer-se tests

El protocol del Nadal s’està acabant de treballar però el ministre va indicar que la intenció és no barrejar gaires bombolles, fer-se tests de diagnosi (TMA o antígens) abans de les trobades familiars i cribrar-se en tornar si es passen les festes a fora.

