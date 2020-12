Andorra Telecom ofereix més 'gigues' amb les noves tarifes

Els canvis entren en vigor avui i la parapública enviarà un SMS als clients

Andorra Telecom reinventa les seves tarifes de telefonia mòbil per oferir més dades a alta velocitat. Els clients experimentaran el canvi avui mateix i rebran un SMS en el qual se’ls explicarà quines prestacions tenen. Entre els canvis més significatius hi ha que la tarifa més petita passa a anomenar-se XS i que s’hi afegiran cinc minuts nacionals i 100 MB de dades. A la S es multiplicaran les dades per quatre, passant de mitja giga a dues.



La tarifa M serà molt personalitzable, ja que inclourà 12 gigues i pagant sis euros més la meitat es podran consumir en roaming a Espanya, França o Portugal. Això també passa en els minuts internacionals, ja que si es paguen dos euros es poden consumir fins a 50 minuts de trucades des d’aquests territoris. A més, per 16 euros es pot arribar a doblar les dades. Les tarifes més grans seran la L, que passa de 10 GB a 40 per 60 euros, i la XL, que passa de tenir-ne 20 a 100.



EL ‘ROAMING’ I LA PANDÈMIA

El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, va confessar que els ingressos per roaming no seran els que tenien previstos ni per al 2020 ni per al 2021. I va apuntar que esperen que el 2022 seran “més estables”. Amb tot, va indicar que el juliol i l’agost “van ser molt bons perquè van venir molts turistes i van consumir més dades del que esperàvem”. D’altra banda, va explicar que “el roaming de mica en mica va desapareixent” i aquí tindrà un factor clau la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Per això va afirmar que la seva estratègia és substituir aquests ingressos diversificant-se.