Ajornament dels préstecs bancaris a partir del gener

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:32

LA LLEI S'APROVARÀ DIVENDRES

Els grups parlamentaris preveuen aprovar la nova llei que regularà els ERTO a partir del gener fins al 30 de juny de l’any vinent aquest divendres. El text legislatiu s’ha treballat conjuntament entre el Govern i la majoria i també amb els grups de l’oposició per tal que tingui el màxim consens, ja que s’entrarà per extrema urgència, que significa que no s’hi podran presentar esmenes. La voluntat és que la norma entri al Consell demà o dijous i es voti en una sessió extraordinària divendres.

La llei que regularà els ERTO a partir del mes de gener introdueix la possibilitat de demanar una carència o extensió dels préstecs personals o crèdits hipotecaris. Segons ha pogut saber el Diari, la mesura la podran sol·licitar les persones assalariades que estiguin en situació de suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral, així com els autònoms que hagin de tenir el negoci tancat per decret de Govern o que demostrin una davallada significativa de la xifra de negoci. També s’hi podran acollir les persones que han estat acomiadades com a conseqüència de la crisi de la Covid-19 mentre estiguin sense feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació involuntària, i fins que el Govern declari la fi de la situació d’emergència. Així mateix, podrà ser aplicable també a les persones físiques propietàries de locals per a negocis i d’un màxim de dos habitatges destinats al lloguer o a la seva explotació sempre que s’hagin vist afectades per la reducció de la renda que també fixa la mateixa llei per als empresaris amb dificultats econòmiques provocades pel coronavirus.L’ajornament del pagament es pot allargar com a màxim fins al 30 de juny de l’any vinent i per sol·licitar-lo caldrà presentar una sèrie de documentació a l’entitat bancària concernida, que al seu torn comunicarà l’existència i la durada de la carència a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Durant el període de vigència de la carència, l’entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota ni de cap dels conceptes que en formen part, com l’amortització del capital o el pagament dels interessos. Una vegada cessi el motiu de la carència, el banc podrà exigir a la persona interessada la finalització de l’ajornament a comptar de l’últim dia del mes següent a la finalització de la situació en qüestió.El nou text legislatiu fixa en un 50% la davallada de la xifra de negoci mínima per poder sol·licitar els ERTO. Un percentatge que en cas de risc de viabilitat podrà oscil·lar entre el 30% i el 50%. Els comptes s’hauran de comparar amb els tres mesos anteriors. En el cas de les empreses amb més de deu treballadors, els empleats afectats per ERTO no podran superar el 75% de la plantilla amb l’excepció d’aquells negocis que hagin d’estar tancats per decret de Govern, que podran fer-ho amb tots els assalariats.Pel que fa als lloguers dels locals comercials, la nova llei estableix que es farà una reducció proporcional de la mensualitat en funció de la davallada de la xifra de negoci. És a dir, si la xifra de negoci cau un 20%, el lloguer es reduirà en el mateix percentatge. La norma, però, estableix un topall del 50%, de manera que encara que la davallada sigui superior només es rebaixarà el lloguer a la meitat. Si el negoci ha de tancar obligatòriament per decret de Govern, la reducció arribarà fins al 75% però en cap cas serà de la totalitat de l’arrendament com sí que es va fer a la primera llei.Els empresaris que compleixin les condicions també podran sol·licitar una carència sobre l’import total del lloguer durant el temps que duri la davallada de la xifra de negoci. L’ajornament es farà mitjançant el fraccionament dels imports corresponents durant els dotze mesos següents a partir del moment en què se superi la situació de dificultats econòmiques.També es preveu una reducció dels lloguers dels habitatges personals del 10% per als assalariats en ERTO i per a les persones que hagin estat acomiadades a causa de la Covid-19. En el cas de les famílies monoparentals o d’aquells casos que més d’un membre de la família estigui en ERTO i això provoqui que la renda conjunta sigui superior al 10%, la reducció del lloguer s’augmentarà fins al 20%. També serà del 20% per als autònoms afectats per la Covid en els termes de la llei.La nova llei que regularà els ERTO a partir de gener permetrà ajornar els préstecs bancaris als empleats en ERTO, als acomiadats i als autònoms tancats per decret o amb una davallada significativa de la xifra de negoci.La davallada de la xifra de negoci haurà de ser del 50% per a aquelles empreses que vulguin sol·licitar un ERTO. En cas de risc de viabilitat, el percentatge de davallada podrà oscil·lar entre el 30% i el 50%.Les empreses de més de deu treballadors no podran tenir més del 75% de la plantilla en ERTO, a excepció d’aquells negocis que es vegin obligats a tancar per decret, que podran fer-ho amb tots els assalariats.La reducció del lloguer dels locals comercials serà proporcional a la davallada de la xifra de negoci però amb un topall del 50%. En cas d’estar tancats obligatòriament, la rebaixa arribarà al 75% del lloguer.Els treballadors afectats per un ERTO podran sol·licitar una rebaixa del lloguer del seu pis del 10%. La xifra pot augmentar al 20% en cas de les famílies mono­parentals o que hi hagi més d’un membre afectat per ERTO.