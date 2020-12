L'associació reclama la creació d'un ministeri d'igualtat

Actualitzada 01/12/2020 a les 21:29

Redacció Andorra la Vella

Acció Feminista ha reclamat al Govern que la nova llei d'igualtat entre homes i dones inclogui també, a banda de la despenalització de l'avortament i la tipificació en el codi penal del delicte de violència de gènere, que la baixa per paternitat sigui equiparable a la de maternitat. L'associació considera que hauria de ser obligatori que les empreses atorguin el permís de jornada reduïda per haver tingut un nadó, dividint el temps de la parella de manera equitativa per tal de promoure i afavorir la corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura de l'infant. Així mateix, reclamen la creació d'un ministeri d'igualtat amb un pressupost que permeti la implementació d'aquesta llei i que garanteixi la seva aplicació.



L'entitat celebra algunes de les mesures que consten en aquesta llei, com la creació d'especialistes al cos de policia per la lluita contra la violència de gènere i l'obligatorietat que les empreses hagin de fer pla d'igualtat. Tot i així, les feministes puntualitzen que encara hi ha mancances, fet pel qual han presentat canvis en alguns punts de la Llei, i que l'administració pública tingui l'obligació d'afavorir la incorporació de la dona en els cossos especial. Pel que fa a l'àmbit de la Salut, Acció Feminista reclama la creació d'un centre per a la protecció de la salut Sexual i eeproductiva i que a les escoles, sobretot a segona ensenyança, s'introdueixi l'educació sexo-afectiva i mesures més efectives per lluitar contra la violència de gènere.

#2 Fora de realitat

(01/12/20 22:52)



#1 Jordi

(01/12/20 22:24)