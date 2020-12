800 metres quadrats per la plaça The Cloud

Andorra Telecom considera que li correspon la meitat del pàrquing del Fener 2 per renunciar als terrenys de la zona

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:40

Ignasi de Planell Andorra la Vella

Les negociacions entre el comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom per la plaça The Cloud estan pràcticament tancades. Per un cantó, la parapública ha fet arribar a la corporació la demanda per la permuta en termes de metres quadrats i, per l’altre, el comú ja disposa de la zona del pàrquing del Fener II després que la setmana passada firmés l’acord de cessió corresponent al pla parcial aprovat per a la zona amb els propietaris. El nou espai que ha passat a mans de la corporació té una superfície d’uns 1.600 metres quadrats, dels quals l’operadora de telefonia considera que li cor­responen la meitat aproximadament, segons fonts properes a la negociació. Una demanda que el comú veuria acceptable.



Els arguments d’Andorra Telecom per justificar la petició es basen que renuncia a l’edificabilitat en ple centre de la capital, on el preu del metre quadrat és dels més elevats del país, i per això ha quantificar que li corresponen 800 metres quadrats de la part del Fener. L’operadora cedeix la part de l’avinguda Meritxell que ocupa la plaça, excepte la superfície (uns vuits metres de llargada) que arriba fins on hi ha una petita passarel·la i les lletres Andorra. L’espai està reservat per a la instal·lació d’una pantalla tecnològica que cobriria l’actual edifici que alberga el cor de la fibra òptica de les parròquies centrals. I alhora enretira per la part posterior a l’avinguda uns dotze metres el futur edifici central de la companyia. De manera que amb l’acord, el comú s’assegurarà dos espais públics en una de les zones més nobles de la parròquia. Una petició que Conxita Marsol ha reclamat des del primer moment en considerar que és imprescindible per dinamitzar i revitalitzar el barri.



La nova seu es prioritària

L’operadora encara no ha decidit quin us donarà al nou espai tot i que hi ha diferents alternatives sobre la taula. Des d’instal·lar-hi una nova divisió de la companyia que estigui vinculada als nous sectors de recerca, desenvolupament i innovació, fins cedir-lo a Govern. El que està decidit és que no es construirà de manera imminent perquè la prioritat és el nou edifici central que es projecta tenir acabat el 2024 i que ocuparà el 60% de la parcel·la que hi ha dar­rere l’edifici tècnic. La futura seu d’Andorra Telecom tindrà un cost de més de 16 milions d’euros i acollirà les oficines d’atenció al client, un parc tecnològic i empresarial a més d’altres organismes com pot ser Actua. A la pràctica podrà acollir les expectatives creades amb The Cloud excepte la zona comercial. Ara bé, no serà una construcció singular amb l’altura màxima permesa, i la inversió serà sensiblement inferior.



Un dels aspectes en què han incidit els pèrits a l’hora de determinar els metres quadrats que li corresponen a l’operadora és el fet que es quedarà amb el 100% del subsol de la plaça, on es construirà un auditori i un pàrquing per a 25 vehicles. Ara només falta fixar la data de la signatura per tancar un estira-i-arronsa que va començar fa un any amb una promesa electoral a l’actual cònsol.

