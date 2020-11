Ubach apel·la a la cooperació per combatre la Covid

La ministra ha participat en la reunió que s'ha celebrat avui amb els titulars d'Exteriors iberoamericans

Actualitzada 30/11/2020 a les 18:52

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha destacat la importància de la cooperació i de l’acció conjunta per fer front a les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la Covid-19 avui en una reunió telemàtica amb els ministres iberoamericans d'Exteriors. La trobada també ha servit per tractar el paper de la innovació i la implementació dels Objectius 2030, així com l’impacte que la pandèmia en àmbits com la cultura, l’educació o l’administració pública.