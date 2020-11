Terceravia demana construir un nou hospital

Pintat considera "prioritari" començar a dissenyar un nou centre per la pandèmia i per l'envelliment de la població

Actualitzada 30/11/2020 a les 15:27

Redacció Andorra la Vella

Terceravia ha presentat una esmena parcial al projecte de llei del pressupost perquè es destini una partida de 300.000 euros per planificar la construcció d'un nou hospital per disposar de capacitat tant per tractar la Covid-19 com d'altres malalties. El president del grup parlamentari de la formació, Josep Pintat, afirma que "tenint en compte la pandèmia actual, l'envelliment de la població i la dependència sanitària que tenim de l’exterior, des de la nostra formació creiem prioritària idear un nou espai hospitalari, com un projecte de futur", en un comunicat d'aquesta tarda. Pintat manifesta que la construcció d'aquesta nova infraestructura hauria d'anar acompanyat "d'un canvi de la política sanitària per ampliar la capacitat del sistema de salut i esdevenir un centre sanitari referent per al nostre entorn, els Pirineus i Arieja" i precisa que el nou hospital "pot ser un nou servei de futur i suposar un focus per a la inversió estrangera, diversificant així l'economia del país".



La formació que lidera Pintat ha presentat avui les esmenes parcials al pressupost perquè Govern ajorni inversions que terceravia considera que no són prioritàries en aquest moment. El grup remarca que s'ha de disminuir el dèficit per la situació d'incertesa econòmica provocada per la crisi de la Covid-19.

