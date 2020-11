Tendència a la baixa en el nombre de casos diaris durant el cap de setmana

Salut detecta 42 casos nous en les últimes hores però hi ha 842 infeccions actives

El nombre de positius segueix la tendència a la baixa que ha experimentat durant el cap de setmana. Salut va registrar ahir 42 nous positius per coronavirus que es van produir en 24 hores. Aquests contagis van fer que el nombre de malalts que continuen amb una infecció activa s’enfilés fins als 842. Des de l’inici de la pandèmia, un total de 6.712 persones han contret la malaltia, de les quals 5.854 corresponen a la segona onada en què, segons va indicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’estan contagiant més joves que majors de 50 anys.



Pel que fa a les recuperacions, en les darreres hores deu persones han rebut l’alta i ja són 5.794 pacients els qui han superat la malaltia des del març. Les defuncions també es mantenen en 76. Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, cal destacar que ahir es va donar una alta a un pacient que es trobava ingressat a planta. A hores d’ara hi ha 28 persones contagiades de SARS-CoV-2 a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. D’aquestes, dinou es troben a planta d’hospitalització mentre que la unitat de cures intensives (UCI) segueix amb nou persones, de les quals només tres continuen en una situació d’intubació i ventilació mecànica. D’altra banda, cal destacar que l’àrea d’hospitalització geriàtrica per a padrins amb Covid-19 segueix buida.



Sobre la incidència del virus a les aules del Principat, tres aules menys que dissabte tenen algun tipus de confinament, segons les dades que va proporcionar ahir el Govern. Actualment hi ha 51 classes que es troben en una situació de vigilància activa. D’aquestes, 18 estan aïllades completament i 33 de manera parcial i el ministeri de Salut té 60 aules en vigilància passiva, dues més que dissabte.



Avui està prevista una nova actualització sanitària amb el ministre de Salut. Cal tenir en compte que la vigència de les mesures restrictives acaba demà i, tal com va avançar Benazet, es preveu que es prorroguin arran dels darrers brots detectats.

