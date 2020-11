El comú ha reparat una fissura transversal de la part més alta

Redacció Andorra la Vella

Canillo ha reobert el mur d'escalada de la cascada de Moles després de la reparació d'una fissura en la part més alta que ha mantingut la instal·lació tancada durant dos mesos. El comú ha informat aquest matí que les proves tècniques van mostrar que el dany era "puntual" i s'ha treballat en rehabilitació i intervenció per reforçar la part afectada "ubicada 3 i 5 metres de la part més alta de la infraestructura".



L'arranjament ha consistit en la col·locació d'uns passadors de seguretat per cada costat de la fissura, s'ha sanejat la superfície, s'ha reparat l'escletxa amb reforç de formigó armat en la zona afectada i s'hi han posat preses i agafalls. El comú destaca que els treballs han estat una "feina molt tècnica i precisa, ja que s'han realitzat més de 400 petits connectors utilitzant resines i materials d'última generació".



El mur per practicar escalada a la cascada de Moles es va inaugurar el 1992, té una alçada de 33 metres i està obert a tots els públics sempre que les condicions meteorològiques ho permeten.



