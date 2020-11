Publicat un llibre sobre els delictes que ha provocat el Rambo de la Cerdanya

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:42

Martí Cots Saleta, més conegut com Rambo, ha estat un dels pitjors malsons de les diverses policies de la Cerdanya, a una i altra banda de la frontera, durant gairebé tres dècades amb delictes relacionats, principalment, amb robatoris de cotxes i en establiments, però també d’algun tiroteig amb la policia. El veí de Bellver de Cerdanya Martí Cots, que ha entrat i sortit de presons catalanes en diverses ocasions i també ha estat tancat a Andorra, és el protagonista de la novel·la El rei de la Cerdanya (Capital Books) de l’escriptor i periodista Sebastià Bennasar. “El cas del Rambo de la Cerdanya demostra el fracàs del sistema penitenciari i de la nostra societat que no ha estat capaç de trobar una sortida per a ell”, diu Bennasar. L'escriptor va publicar l’any 2011 501 crims que has de conèixer abans de morir (Ara Llibres).

#1 Joan

(30/11/20 08:30)