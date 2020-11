Ordino destina 50.000 euros al pressupost participatiu

El comú digitalitza el butlletí d'informació, que ara serà bimensual

El comú d'Ordino destinarà 50.000 euros per al projecte escollit en la votació del pressupost participatiu. Així ho ha exposat la cònsol menor, Eva Choy, durant una roda de premsa en la qual ha afirmat que "considerem que amb aquest import es poden fer projectes interessants". Pel que fa a la temàtica, Choy ha destacat que podien ser "culturals, de millores de la via pública o altres opcions que la ciutadania pogués trobar interessants". El pla es desenvoluparà amb dues fases. La primera, de presentació de propostes anirà del 3 de desembre al 17 de gener. Un cop verificats els projectes que compleixin amb les bases marcades pel comú, la votació definitiva serà del 25 de gener al 24 de febrer. La participació està oberta a tots els residents de la parròquia i es podran votar fins a 3 propostes per persona. Choy ha indicat que "els 50.000 euros són per cobrir totes les despeses del projecte".



D'altra banda, el conseller Xavier Herver ha presentat el nou butlletí digital de la parròquia. Herver ha explicat que el comú passarà de gastar-se 6.400 euros de l'edició impresa a només 1.700 amb la digital. El butlletí que es distribuirà a través de les xarxes digitals comunals, i de l'app Ordino és Viu, també estarà disponible via Whatsapp per aquelles persones que ho sol·licitin prèviament.

