L'artista Rachel Ormiston ha plasmat la fauna del parc natural a la façana de l'equipament

Nou mural a la façana del Centre d'Intrepretació del Comapedrosa La presentació del mural al Centre d'Interpretació del Comapedrosa Eduard Comellas/Comú de La Massana

Actualitzada 30/11/2020 a les 17:14

Redacció Andorra la Vella

La façana del Centre d'Interpretació del Comapedrosa (CIC) llueix a partir d'avui la fauna del parc natural. L'artista anglesa i resident a Arinsal, Rachel Ormiston, ha plasmat directament a la paret de l'equipament des de diverses fotografies els animals que s'hi poden trobar al Comapedrosa, com la marmota, l'isard, la guineu, el picot o l'àliga, i altres elements com vegetació, estanys, un refugi i una cabana de pastor. El mural també es podrà contemplar de nit gràcies a la il·luminació que s'hi ha instal·lat per a fer-lo més visible. "Volíem ressaltar l'entrada del CIC amb un mural que tingués a veure amb la temàtica del centre", ha explicat el conseller Sergi Gueimonde mentre que les cònsols de la parròquia, Olga Molné i Eva Sansa, i el llevador d'Arinsal, Daniel Moles, han destacat la importància del treball conjunt per a millorar el poble.