Moderna demana l'autorització de la vacuna a Europa i als EUA

30/11/2020

Andorra la Vella

La companyia Moderna ha anunciat a través d'un comunicat de premsa que demanarà avui que s'autoritzi la seva vacuna als Estats Units i a Europa. Els darrers resultats de l'assaig han revelat que l'efectivitat és d'un 94,1%, unes dades que ha presentat a l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units d'Amèrica (FDA) per a l'autorització en casos d'emergència i a l'Agència europea del Medicament per sol·licitar una autorització condicional de comercialització. La companyia espera rebre una resposta el 17 de desembre, quan es reunirà el Comitè assessor de vacunes i productes biològic (Vrbpac) de l'FDA per valorar els resultats i fer pública una decisió.



L'assaig es va fer a 30.000 participants en el qual la meitat va rebre la vacuna i la resta injeccions amb aigües salines com a placebo. L'estudi ha conclòs amb 196 casos de Covid-19, dels quals 185 formaven part del grup de placebo i només 11 infectats havien rebut la vacuna. Entre els positius hi va haver 30 persones greus i una defunció, tots ells del grup que va rebre les aigües salines i que es van recuperar en rebre la vacuna.



Les diferents agències han d'analitzar ara i comprovar si les dades facilitades per la companyia sobre l'eficàcia i la seguretat de la seva vacuna són certes i Moderna també ha informat que enviarà els resultats a les agències de Canadà, Suïssa, Regne Units, Israel i Singapur.