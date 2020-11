Més gigues en les noves tarifes d'Andorra Telecom

Els canvis entren en vigor demà i els clients rebran un SMS

Actualitzada 30/11/2020 a les 12:13

Anna Ribas Andorra la Vella

Andorra Telecom reinventa les seves tarifes de telefonia mòbil per oferir més dades a alta velocitat. Així ho ha indicat durant la presentació d'aquest matí Carles Casadevall, que destacava que els canvis venen motivats perquè "cada any augmenta el consum d'internet un 30%". Els clients experimentaran el canvi demà mateix, i rebran un SMS en el qual se'ls explicarà quines prestacions tenen. Així doncs, la tarifa més petita passa a anomenar-se XS i se li afegiran cinc minuts nacionals i 100 MB de dades. Amb aquests canvis, la companyia vol evitar que els clients rebin factures altes en navegar sense tenir dades contractades.



La tarifa S tindrà un cost de 16 euros i es multiplicaran les dades per quatre, passant de mig giga a dos. "Els clients que es quedaven sense dades arribaven a consumir fins a aquesta quantitat", exposava. Tot i això, ho feien en una velocitat de 16K o havien de comprar un giga a part per un preu de 9,41 euros, un cost que també es redueix, ja que el giga extra valdrà 5 euros. Per la tarifa M es fusionen l'antiga S i la M. Aquests usuaris podran consumir 12 GB en dades i és una tarifa molt personalitzable, ja que per 2 euros més, el 50% dels minuts internacionals, és a dir, 50 minuts es poden fer des d'Espanya, França o Portugal. És el mateix que es pot fer en el cas de les dades per un cost de 6 euros. I si es vol doblar la quantitat de dades mensuals, per un preu de 16 euros es pot arribar a les 24.

Les tarifes més grans seran la L, que passa de 10 GB a 40 per 60 euros, i la XL, que passa de tenir-ne 20 a 100. "És com una tarifa plana", matisava Casadevall. Andorra Telecom es posarà en contacte amb el miler de clients que utilitzava les tarifes més elevades per saber quina s'adapta més als seus interessos, però la resta de canvis es faran automàticament. Els usuaris que vulguin canviar la seva tarifa ho podran fer a través del 115 o a l'àrea client de l'app d'Andorra Telecom.

