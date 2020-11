Llibres solidaris a la Biblioteca comunal universitària

Les persones que ho desitgin podran deixar les obres en una guardiola, que aniran destinades a Càritas Parroquial

Actualitzada 30/11/2020 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

La Biblioteca Comunal Universitària posa en marxa a partir de demà una iniciativa solidària i instal·larà una guardiola per tal que totes les persones que vulguin puguin deixar els llibres com a donatius, que aniran destinats a Càritas Parroquial. L'objectiu és donar obres de segona mà provinents de particulars que la biblioteca no pot acollir però que estan en bon estat. Així mateix, l'equipament posarà a disposició de tothom que ho desitgi un paquet nadalenc amb opció a triar entre llibres per a adults, juvenils o infantils.