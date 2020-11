La Massana aposta pel talent local pel mercadet de Nadal

Hi haurà actuacions escèniques i comerç de proximitat

Eduard Piera Andorra la Vella

La Massana vol reconèixer la tasca feta pels joves durant el confinament i ha fet una aposta ferma pel talent local pel mercadet de Nadal de l'Avet, que anirà del 4 al 8 de desembre i que comptarà majoritàriament amb productes dels comerços locals. Així ho ha explicat el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné, durant la presentació de les activitats de nadalenques a la parròquia. "Els joves van ser els primers que van ajudar i es van mostrar solidaris durant la pandèmia i el confinament i és just recompensar-los. A més a més, tenim molt talent local que no té res a envejar al forà" va remarcar Forné. A banda de les diferents actuacions que es realitzaran a la plaça de les Fontetes des del dia 4 fins a Reis, la directora de Cultura, Montse Checa, va explicar que enguany hi haurà un concurs per tal que els més joves de la parròquia puguin presentar ornaments per l'Avet de Nadal, que es dividiran en tres categories: fins a 7 anys, de 8 a 10, i d'11 a 13.



A més a més, la parròquia donarà la benvinguda tant al Pare Noel com als Reis Mags, seguint un protocol molt curós treballat amb el ministeri de Salut; a banda de la tradicional instal·lació de la pista de patinatge i del fotomaton de Nadal.