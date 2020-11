La majoria i el PS entren a tràmit la proposició de llei de protecció de dades personals

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:37

Eduard Piera Andorra la Vella

Els grups de la majoria, Demòcrates per Andorra, Liberals i Ciutadans Compromesos, juntament amb el Partit Socialdemòcrata, van presentar de manera conjunta davant la sindicatura la proposició de llei qualificada de protecció de dades personals, divendres passat.



El fet que el text legislatiu s’hagués entrat de manera conjunta pels quatre grups obeeix a una pràctica habitual, al tractar-se d’una llei que afecta un organisme en dependència del Consell General, com és l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. No obstant això, terceravia, no hi va prendre part.



Així doncs, la proposició de llei obeeix a una demanda feta des de la mateixa agència, ja que cal recordar que el text actual data del 2003, i tal com va exposar la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela, “la realitat ha canviat molt i cal que una normativa com aquesta s’adapti”. En aquest sentit, va posar èmfasi en el procés de digitalització de la societat com a un dels grans reptes a afrontar, i que la llei es podria votar al juny.



La base del text legal que es va presentar divendres és la normativa de protecció de dades que va aprovar la Unió Europea el 2016, i en una gran part de l’articulat el que s’ha fet és una transposició de la normativa, que és eminentment tècnica.