L'Oficina de l'Habitatge rep 396 consultes

L’Oficina de l’Habitatge ha rebut des de la seva obertura el passat 25 de febrer un total 396 consultes. Segons va explicar al Diari el tècnic de les dependències, que estan adherides al ministeri d’Afers Socials, Xavier Marchante, la majoria de consultes s’han concentrat en qüestions relatives als consums i el seu repartiment, les mesures socials, el preavís per abandonar el pis, el retorn de fiances i la reducció del lloguer en cas de formalitzar-se un ERTO. “Entre les demandes d’informació més ateses hi ha diversos casos en què els propietaris carreguen més despeses genèriques de les reals als comptes dels llogaters”, va indicar.



Marchante va manifestar que una altra de les sol·licituds que han rebut a l’Oficina de l’Habitatge és sobre la recuperació de l’habitatge arrendat per a ús propi. El tècnic va assenyalar que malgrat “va venir diversa gent a preguntar pel procediment”, fins al moment només s’han formalitzat dues sol·licituds. Tanmateix, va comentar que el procediment “consta de moltes fases i no és immediat”.



Quant a l’activitat de l’òrgan durant el període de confinament per la pandèmia, va exposar que, de la mateixa manera que molts serveis, “vam haver de tancar les dependències i atendre de forma telemàtica i per telèfon per seguir amb les prevencions establertes pel Govern”. Així va explicar que l’Oficina va rebre un total de 77 consultes no presencials entre el 16 de març i el 29 de maig, relacionades, sobretot, “amb els retorns de la fiança, les pròrrogues de contractes i, sobre manera dels procediments a l’hora de deixar l’habitatge”. D’aquestes, 39 es van produir durant a l’abril. Marchante també va apuntar que han rebut algunes demandes de gent “preguntant si hi ha habitatge social. Venen a informar-se”. En aquest sentit, va comentar que “malauradament”, a Andorra “gairebé no tenim pisos socials que es puguin adquirir a un preu assequible”. Marchante va indicar que “tenim un problema greu” i és que “no hi ha oferta, i això provoca que els preus estiguin desorbitats”. Va assenyalar que espera que la pandèmia “generi una tendència baixista en els arrendaments” i va posar en relleu que un dels objectius de l’Oficina és crear habitatges socials.

