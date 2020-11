Reunió de Jover i Ballestà amb el director belgo-holandès de l'FMI

El ministre de Finances i el secretari d'Estat han repassat les vies de col·laboració

El ministre Eric Jover El ministre Eric Jover durant una roda de premsa SFGA/JAViladot

Actualitzada 30/11/2020 a les 17:31

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, i el secretari d'Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, s'han reunit avui telemàticament amb el director de la circumscripció belgo-holandesa del Fons Monetari Internacional (FMI), Paul Hilbers, per repassar les vies de col·laboració amb els països membre i amb l'FMI.



Hilbers ha destacat que Andorra pot sol·licitar ajuts tècnics a l’ens internacional en matèria estadística, pressupostària, fiscal o pel sector financer i ha posat en comú amb Jover la importància de transformar la crisi global provocada per la Covid en noves oportunitats de millora, com la prioritat d'apostar per societats més sostenibles.