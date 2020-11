Govern subvencionarà el dipòsit i el primer mes de lloguer a joves que s'emancipin

Se'n poden beneficiar aquells que tinguin entre 22 i 30 anys i que cobrin un màxim de 24.000 euros anuals

Actualitzada 30/11/2020 a les 12:44

Dolors Moreno Andorra la Vella

El Govern llença un programa de subvencions per facilitar l'emancipació dels joves. Una proposta que incloïa el programa de govern de la coalició (i que Liberals duia al seu programa electoral) i que per al ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, té més sentit que mai en les circumstàncies que ha provocat la pandèmia, que poden haver truncat projectes d'independitzar-se. Filloy ha presentat les condicions del programa, que està obert a joves d'entre 22 i 30 anys, que guanyin entre el salari mínim i un màxim de 24.000 euros anuals, que no superin el barem patrimonial fixat i que acreditin cinc anys de residència ininterrompuda al país. Respecte a aquest últim requisit, Filloy va assenyalar que es contemplen excepcions com les de joves que han estat residint fora del país per estudis. La subvenció contempla l'abonament de dos mesos de dipòsit i el primer mes de lloguer però també ajuts per sufragar el transport públic per a aquells joves que trobin pis fora del nucli de la capital-Escaldes. Filloy va indicar que ser beneficiari de la subvenció del programa és "compatible" amb demanar després un ajut al lloguer. En la darrera convocatòria, va indicar, se'n van donar 72 ajuts a població jove per un import de 130.000 euros. La partida inicial del programa són 200.000 euros ampliables i es tracta d'una convocatòria sense data de finalització. La voluntat és que les sol·licituds es puguin formalitzar aquesta setmana.

