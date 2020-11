Judith Pallarés afirma que s'està estudiant la modificació legislativa

La ministra Judith Pallarés compareix avui en comissió al Consell La ministra Judith Pallarés compareix avui en comissió al Consell Fernando Galindo

Actualitzada 30/11/2020 a les 16:42

Eduard Piera Andorra la Vella

La ministra de Funció Pública i Simplificació Administrativa, Judith Pallarès, ha afirmat durant la seva compareixença al Consell General que el Govern té sobre la taula canviar la llei, per tal que es puguin aplicar les prejubilacions al funcionariat del Cos General. Pallarès ha reconegut que "sabem que dins el procés de digitalització i els canvis que s'han d'implantar a la funció pública, per passar a treballar per processos sabem que hi haurà un grup de treballadors que no s'adaptaran a aquests canvis i a la nova manera de treballar. Probablement seran els de més edat" i va afegir que "hi estem treballant, i ho parlarem també amb els sindicats, però és una opció que està sobre la taula".

