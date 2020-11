Els centres esportius del Principat s’han hagut de reinventar amb la pandèmia de Covid. Les reduccions en l’aforament han fet que en alguns casos tinguin menys facturació, ja que alguns clients s’han donat de baixa per la por del virus i la incomoditat de la mascareta.

“Fer esport al gimnàs sense por” Una noia en una cinta de córrer d'un gimnàs del país. Fernando Galindo

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:17

Anna Ribas Andorra la Vella

El gimnàs és un dels negocis que s’han hagut de reinventar amb la pandèmia. La normativa al respecte ha anat variant molt i són moltes les persones que en un primer moment van optar per donar-se de baixa. La por del coronavirus, els ERTO i els acomiadaments són factors que han influenciat en el fet que molts clients se n’hagin esborrat. Així ho explicava Judit Ramos, monitora del gimnàs Duplex, que destacava que “nosaltres treballem el doble perquè hem duplicat les classes arran de l’aforament limitat”. Tot i això, els números no van en la mateixa direcció: “Econòmicament es nota, potser facturem un 30 o un 40% menys”.



“L’important és aguantar aquesta temporada”, afegia per assegurar que els principals motius que la gent s’hagi donat de baixa són “la desmotivació, els ERTO i el fet que molta gent teletreballa, i si vius en una parròquia alta, no baixaràs”. A més, destacava que des que van reduir l’aforament a les classes reduïdes, no fan pagar matrícula.



Malgrat la crisi sanitària, els gimnasos segueixen treballant dia a dia per al compliment de les mesures sanitàries. “Ens hem reinventat” assegurava Patrícia Vicente, responsable dels centres esportius d’Anyós i Urban Gym. En els dos centres han redistribuït els espais per tal d’acollir les activitats dirigides: “La gent està reaccionant bé als nostres centres, és cert que et trobes clients a qui els fa més respecte i no es troben del tot a gust però hem seguit tots els protocols i això fa que el client tingui confiança”. “Està funcionant bé, no com en una situació normal però dins de la situació de la pandèmia, sí. Treballem perquè el client se senti segur”, afegia. És per això que indicava que han ampliat horaris, contractat gent i aprofiten zones exteriors del centre d’Anyós per fer-hi classes aeròbiques. A més, els clients han de demanar cita prèvia per reservar hora al gimnàs, a la piscina i a les classes dirigides.



Una eina que permet evitar problemes com els que tenen als Serradells, on en algunes hores tenen “massa saturat el gimnàs”. Així ho indicava el cap d’àrea d’activitats, Josep Tudó, que destacava que en el seu cas, el volum d’usuaris no ha variat gaire: “Hi ha hagut gent que ha deixat d’anar al gimnàs, però també s’ha apuntat molta gent jove”. “El confinament no deixa gaires alternatives de lleure, i els joves han optat pel gimnàs”, considerava. En el seu cas també han optat per fer matrícula gratuïta, ja que en un inici es va esborrar molta gent, però ara “han anat agafant confiança”.

