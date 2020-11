Espot aposta per obrir les estacions amb l'Aragó i Catalunya

El president aragonès, Javier Lambán, considera que la decisió de l'executiu andorrà és "encertada" i veu "poc prudent" fer-ho abans de Reis

Actualitzada 30/11/2020 a les 14:08

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha contactat telefònicament amb el president d'Aragó, Javier Lambán, per fer-li saber l'aposta de l'executiu andorrà sobre una obertura de les estacions d'esquí conjunta amb aquesta comunitat autònoma i Catalunya. Així ho ha manifestat Lambán als mitjans de comunicació espanyols després d'una visita a una escola, qui considera que la decisió del Govern és "encertada" i que una obertura conjunta s'hauria d'aplicar a tot el territori espanyol, ja que actualment són les comunitats autònomes les qual decideixen quan obriran les pistes. El president de l'Aragó veu "poc prudent" fer-ho abans de Reis i que les mesures haurien de ser "uniformes" a tota Espanya i en consonància amb les aplicades a altres països europeus.



La setmana passada el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va avançar la voluntat de l'executiu d'obrir "en sintonia" amb la dels estats veïns perquè una obertura única de les estacions andorranes no seria beneficiós pel país. Benazet li va manifestar aquesta decisió al seu homòleg espanyol, Salvador Illa, qui també va detallar que "estan treballant per veure com ho fem" i que actualment hi ha un grup amb les comunitats autònomes per intercanviar opinions i criteris per a l'obertura i que també s'està amb contacte amb França per a "harmonitzar les decisions".

