Encamp entrega els premis del XIV concurs d'embelliment floral

Actualitzada 30/11/2020 a les 17:39

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha entregat els premis als 20 finalistes del XIV concurs d'embelliment floral de la parròquia i ha entregat a tots els participants un val de 20 euros bescanviable per plantes, flors o material de jardineria en els establiments col·laboradors especialitzats. La cònsol major, Laura Mas, ha anunciat que de cara a l'any vinent "introduirem algun petit canvi amb l'objectiu de créixer en el nombre de participants" i els ha animat a participar, ara al desembre, al I Concurs d'Aparadors i Decoració de Nadal.



El jurat del concurs ha entregat un primer premi i tres segons a la categoria de xalets i edificis; dos primers premis, un segon premi i un tercer a la d'apartaments i pisos, mentre que en la categoria d'hotels i residències el primer premi ha estat per a l'Aparthotel La Solana i el segon per a l'hotel Guillem i en comerços el primer ha estat per Maxicurs i el segon per a Signum. El jurat ha decidit premiar fora de concurs un en la categoria de xalets i edificis amb un val de compra de 125 euros, dos més en la d’apartaments i pisos amb un val de compra de 75 eiros, i en la categoria de comerços al restaurant La Cirera amb un altre val de compra de 75 euros. Al Pas de la Casa s'ha guardonat amb el primer premi de comerços al Cafè la Residència i amb el segon a La Camarguesa II.