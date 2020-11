Obertura de bars a la tarda i tancament de sales de jocs

El Govern amplia el servei a taula des de les 16 a les 19 hores a bars, cafeteries i granges

Actualitzada 30/11/2020 a les 19:12

Redacció Andorra la Vella

La disminució "lentament" de la incidència de la pandèmia ha fet el Govern aixecar lleugerament les restriccions sobre bars, cafeteries i granges que a partir de demà poden obrir també a la tarda. Els establiments podran servir a taula des de les 7 del matí a les dotze del migdia com fins ara i també des de les 16 a les 19 hores de la tarda, segons ha anunciat el ministre de Salut, amb l'obligació d'aturar l'atenció al públic durant una hora per higienitzar i ventilar el local, especialment si fan dinars. La limitació de dos clients per taula a l'interior es manté i si el consum és a l'exterior els grups poden ser de quatre persones. La mateixa xifra que per als restaurants tot i que en aquest cas tant si el servei és dins del local com a la terrassa i l'horari d'obertura continua sent de les 12 a les 16 hores i des de les 19 hores a la mitjanit.



Joan Martínez Benazet ha informat que s'ha decidit tancar les sales de jocs d'explotació de màquines recreatives perquè "s'ha observat molta interacció poc controlada i de risc" i ha precisat que també es consumeixen begudes i s'apleguen grups de persones al voltant per exemple d'un partit de futbol.



El titular de Salut ha explicat que s'han adoptar aquestes mesures de relaxació per als bars després d'haver-les frenat inicialment divendres perquè es va detectar un repunt de contagis que s'ha controlat i que juntament amb la baixada de pressió sobre el sistema sanitari, especialment l'UCI on hi ha 6 pacients, tres menys que ahir, han portat l'executiu ha permetre l'obertura a la tarda. Tots els establiments de restauració han de continuar portant el registre de clients i poden fer servei per emportar durant les hores que no poden servir a taula. El ministre ha remarcat que els clients han de portar la mascareta fins al moment de consumir i en particular durant la sobretaula ja que és quan es parla i es poden trametre aerosols cap altres taules.



El ministre ha ressaltat que la situació continua sent "de fragilitat" i que per això no s'amplia l'aixecament de restriccions per a cap altre sector, de manera que tant els parcs infantils com l'oci nocturn continuaran tancats.



Evitar la tercera onada

Martínez Benazet ha insistit a demanar responsabilitat individual a la població per evitar que després de Nadal per no haver respectat les recomanacions de reduir les interaccions socials hi hagi una tercera onada de l'epidèmia de la Covid al gener "que serà intensa". I ha reiterat que les celebracions no podran ser "com les que hem viscut fins ara" però que tampoc les de les festes del 2021 seran com les d'aquest Nadal argumentant de nou que "volem poder celebrar molts Nadal després d'aquests".



El ministre ha destacat que s'està acabant d'elaborar el protocol de recomanacions per a les trobades de les festes i ha exposat que les persones que surtin del país a fer reunions nadalenques és convenient que es facin cribratges quan tornin i també al moment de participar en les reunions. I ha recalcat que "si no hi ha un gran compromís de tota la població per tindrem l'onada que preocupa molt a tota Europa".

