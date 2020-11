El retard digital actua de fre per a l'arribada de nous inversors amb ganes d'exportar

Els sectors empresarials asseguren que no poder constar com a Andorra en les grans plataformes d’internet els perjudica en les vendes a l’exterior

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:19

Eduard Piera Andorra la Vella

Existeix un “forat negre digital quan creues la frontera.” Així va expressar-se el sector empresarial en referència a la situació que es viu a Andorra; una situació que la pandèmia no només ha posat de manifest sinó que ha obligat a accelerar. Noms com Amazon, Paypal, Google Play o Disney, a més a més del roaming, són alguns dels exemples als quals fa referència aquest “forat negre” i que provoca que molts empresaris acabin decidint instal·lar els seus negocis en altres països en lloc del Principat. El fundador de Replayers, firma dedicada als videojocs, Marc Saladié, va exposar, en referència a Amazon, que “quan parlem de la necessitat de treballar amb Amazon, ho fem per poder vendre d’Andorra cap al món, i no per entrar en competència dins el país”. En aquest sentit, cal recordar que una empresa radicada al Principat no pot emprar la macroplataforma de vendes online, i que necessita una filial en altres països, fet que “provoca que moltes d’aquestes empreses ja no vinguin a instal·lar-se aquí, encara que la qualitat de vida sigui millor que en altres llocs”, va afegir Saladié.



I és que cal tenir en compte que els sectors econòmics que més han crescut durant la pandèmia han estat els digitals; un punt on coincidien el mateix Saladié amb el president de l’Associació Espanyola del Retail, Laurenao Turienzo, que va dir que “avui no pots no tenir presència digital”. A més, cal recordar que el Nasdaq americà, l’índex borsari tecnològic de referència, tot i la caiguda inicial del març, des de llavors no ha parat de créixer. I n’hi ha prou amb un exemple. L’empresa rusa Playtrix, fundada per dos germans i que fa videojocs, segons les darreres estimacions va facturar 100 milions d’euros només el setembre passat; xifra inferior a les aconseguides durant els mesos de pandèmia, i que està valorada en 3.000 milions, va canviar el seu país d’origen per Irlanda. “Per què aquesta empresa no s’ha establert a Andorra si és més atractiu que Irlanda?” reflexionava Saladié, i la resposta no és altra que “la impossibilitat de poder vendre les seves aplicacions i complements del joc a través de Google Play perquè des d’Andorra no et pots registrar com a venedor”.



Aquests punts porten les empreses a valorar si els inconvenients de poder treballar en un dels països amb més qualitat de vida i seguretat, com és Andorra, i amb una de les fiscalitats més avantatjoses, els compensa les dificultats empresarials i l’obligatorietat de tenir filials fora per poder laborar en el món digital. I la resposta acostuma a ser que els interessa més tributar un percentatge més alt a Irlanda, per exemple, que no haver de comptar amb diverses subempreses en països on sí poder operar amb els grans gegants digitals i desenvolupar el seu model de negoci.

