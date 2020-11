El Consell d'Europa considera insuficient el finançament per atendre dones maltractades

El comitè d'experts de violència de gènere demana més assegurar les ordres de protecció

El grup d'experts d'acció contra la violència contra les dones del Consell d'Europa detecta en el primer informe que ha fet sobre Andorra per analitzar l'atenció a les víctimes de violència de ge`nere en compliment del Conveni d'Istanbul que "hi ha debilitats òbvies en el finançament perquè els recursos no són suficients per fer front a les necessitats de les víctimes i els fills", segons recull el document fet públic aquest matí. Els experts detecten a més que hi ha "dificultats pel diferent grau de compromís dels diversos actors institucionals" ja que consideren que no s'adopta en tots els casos "un enfocament sensible al gènere" d'acord amb les directrius que es donen.



L'anàlisi del Grevio apunta que és necessari involucrar en l'atenció a aquestes víctimes a la societat civil i les organitzacions actives que ara no participen en cap mecanisme ja que afirma que "augmentaria la qualitat i l'efectivitat de les polítiques públiques de violència de gènere". I entre les conclusions els experts demanen millorar l'atenció a dones exposades al risc de discriminació com són les dones amb discapacitat, les del col·lectiu LBTI i migrants irregulars ja que assegura que hi ha barreres perquè puguin accedir als serveis i mecanismes als quals hi tenen dret. I precisa el comitè que s'hauria de preveure a la legislació la possibilitat de donar autoritzacions "autònomes" a les dones que depenguin d'un marit que les maltracti.



Una altra de les mancances que revela l'informe del Consell d'Europa és sobre les ordres de protecció a les víctimes de violència. El Grevio demana al Govern "assegurar que les ordres s'apliquin en la pràctica i que es puguin emetre en un lapse de temps molt breu en situacions en les que existeixi perill immediat".



Agressió sexual sense consentiment

L'informe avalua també la violència sexual i demana al Govern una reforma del Codi Penal perquè inclogui un delicte que especifiqui clarament l'absència de consentiment de la víctima i que es revisin les sancions que s'imposin. El comitè d'experts alerta que els delictes penalitzen ara en funció del grau de violència que es fa servir en l'agressió sexual. I adverteix que hi ha defectes en l'atenció hospitalària a les víctimes tot i la creació del Codi Lila. El Grevio demana a les autoritats andorranes que garanteixin que totes les víctimes de violència sexual puguin accedit als serveis especialitzats amb experiència forense i atenció mèdica a curt termini a més d'un suport psicològic a llarg termini.



Els membres del Grevio han revisat la legislació que s'aplica al Principat i afirmen que s'han fet grans avenços amb la llei del 2015 per erradicar la violència domèstica i amb la llei del 2019 per reforçar la igualtat de tracta i no discriminació i lloa la creació de l'Observatori d'Igualtat recentment creat. Els experts del Consell d'Europa afirmen que aquest organisme pot servir per "abordar les diferències observades en la recopilació i avaluació de dades" i insta a posar en marxa un sistema de recollida de dades per poder fer una avaluació correcta de l'impacte de les mesures adoptades per lluitar contra la violència de gènere en l'àmbit judicial, policial i dels serveis de salut. Els experts remarquen que s'han de publicar aquestes xifres en compliment del Conveni d'Istanbul.

