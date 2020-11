Dinars de Nadal amb un màxim de deu persones

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:08

COM AFRONTEN ELS GOVERNS EUROPEUS AQUEST PERÍODE TAN ESPECIAL

El Govern alemany i els lands perllongaran l’actual tancament parcial de la vida pública fins al 20 de desembre, i enduriran les regles de contacte social i aforament dels comerços. L’objectiu és contenir la propagació del virus i tenir un període d’indulgència per Nadal –probablement a partir del 23 de desembre i fins a l’1 de gener– que permeti reunir-se grups molt reduïts de famílies i amics.



A Itàlia s’ha avançat que l’Executiu farà certes concessions, però primarà la màxima de la prudència. Es permetran els dinars, sopars i els retrobaments familiars però es recomanarà que siguin només entre la família més estreta, fills, pares i parelles. Per a les famílies més nombroses demanen un nombre màxim de sis o vuit comensals per taula.



Els francesos recuperaran la seva llibertat de moviments el 15 de desembre, tot i que la pandèmia seguirà condicionant el Nadal. La mesura més dura és que bars i restaurants estaran tancats al públic almenys fins al 20 de gener.

El Govern britànic permetrà que tres famílies, de la mida que sigui, es reuneixin per les festes i es quedin a dormir a les respectives cases. Les autoritats daneses recomanen un màxim de deu persones en trobades privades.

La pandèmia que assota el planeta ha canviat la forma de planificar i d’adoptar decisions, de manera que res és segur i tot depèn de l’evolució del virus en la població. A hores d’ara el ministeri de Salut està treballant en els dies festius de Nadal i, segons ha pogut saber el Diari, a dia d’avui no es contempla la possibilitat de flexibilitzar les mesures actualment vigents. Això vol dir que els restaurants abaixaran les persianes a les 12 de la nit i que els dinars familiars seguiran amb restriccions, això sí, més laxes perquè la idea és que es puguin ajuntar dos grups de convivència i si es tracta d’una mateixa família, també un màxim de deu persones entorn d’una taula, no més per evitar una major risc de contagi.Encara que el protocol no està tancat, l’esborrany inicial contempla el consell als ciutadans que es facin un cribratge o una TMA abans de les reunions familiars per tenir la certesa que ningú és infecciós.Des del Govern s’és conscient que emocionalment la gent necessita retrobar-se en aquestes dates tan assenyalades, però sempre seguint els consells de prevenció. Pel que fa als bars i restaurants no hi ha res preparat per a Cap d’Any, encara que probablement es permeti prendre el raïm als restaurants per no alterar una nit especial tant per als clients com per als establiments.En tot cas, aquells que es pensaven que les autoritats sanitàries tindrien més generositat es veuran defraudats. L’evolució epidemiòlogica anirà pautant les decisions, però en aquests moments no es contempla modificar els horaris de bars i restaurants.El gran temor del ministeri és que hi pugui haver un rebrot al gener, cosa que afectaria de nou de ple l’activitat econòmica i especialment el funcionament de les pistes d’esquí si, com tot sembla indicar, estrenen la temporada a mitjans del primer mes del nou any. Un cop superat el perill de saturar les UCI, Salut no vol adoptar decisions que posin en risc la millora substancial que es va aconseguint dia a dia amb molta dificultat. I sense voler entrar en un discurs de la por, hi ha qui recorda que a Espanya i França es va haver de decidir qui seria connectat a un respirador i qui no, per tant qui tenia opció a continuar vivint i qui no, el pitjor malson que pot tenir un professional sanitari.D’aquí que es prioritzi de manera clara impedir els escenaris que poden suposar un clar risc des del punt de vista sanitari. Tot dependrà de l’evolució epidemiològica, i també es vol fer un esforç per fer arribar a la població que no es pot relaxar durant el Nadal i que s’han de mantenir les mesures per evitar els contagis.“No passa pel nostre cap que el 15 de gener tinguem tothom malalt”, va explicar ahir amb precisió una font del Govern. Les vacunes, quan arribin al febrer com a molt aviat, s’injectaran als centres de salut.