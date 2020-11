La policia només ha efectuat tres detencions entre el 23 i el 29 de novembre

Actualitzada 30/11/2020 a les 12:41

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimarts 24 de novembre pels volts de les 18 hores una dona per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,26 grams per litre en sang i que va provocar un accident amb danys materials i sense ferits. Aquesta és una de les tres detencions que la policia ha efectuat durant la setmana passada, del 23 al 29 de novembre. Els agents també van arrestar dues persones més per circular sota els efectes de l'alcohol que van ser enxampats en parades rutinàries. El primer cas es va produir la matinada de dimecres 25 quan un home resident de 48 anys va ser detingut en donar 0,90 g/l mentre que el segon arrest es va efectuar divendres a les 01.34 hores en aturar un conductor de 30 anys que va donar 1,57 g/l.