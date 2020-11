El col·lectiu celebra que demà fa cinc anys que la Unesco va reconèixer la festivitat al Pirineu com a Patrimoni cultural immaterial de la humanitat

Escaldes assaja la cremada de falles abans de Sant Joan

Andorra la Vella

El ministeri Cultura i Esports i la Taula Nacional de falles de les Valls d'Andorra han engegat una nova pàgina web (www.fallesandorra.com) sobre aquesta festivitat, ja que demà se celebren cinc anys del reconeixement per part de la Unesco de la festa de les falles dels Pirineus com a Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La pàgina conté informació sobre la tradició i quan es fa la cremada de falles per part dels diferents col·lectius de les parròquies d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes, Encamp i Ordino i el tipus de falles que es fan rodar la nit de la cremada, quina ha estat la seva evolució i com les elaboren. El web també explica la transmissió generacional, la figura del fallaire major i l'element distintiu de la capa, entre d'altres, les activitats que es realitzen, així com vídeos, fotografies i enllaços a publicacions sobre la cremada al país i al Museu virtual de les falles al Pirineu.



El dia 1 de desembre del 2015 la Unesco va inscriure les Festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus a la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial. La candidatura estava inclosa per 63 poblacions de tres estats diferents (Andorra, Espanya i França) que agrupava comunitats dels territoris pirinencs i l'any 2017, els col·lectius fallaires del Principat van crear la Taula Nacional de falles de les Valls d'Andorra, amb l'objectiu de fer comunitat i esdevenir l'eina per salvaguardar i divulgar la festa de les falles establint estratègies de treball conjuntes amb el Departament de Patrimoni Cultural d'Andorra per originar projectes anuals. Aquesta tardor el Govern també les ha inclòs com a bé immaterial en l'Inventari general del Patrimoni cultural d'Andorra i totes les falles que es fan al país han quedat reconegudes, ja que fins aquest moment l'única cremada que ho estava era la d'Andorra la Vella.