Contractats 217 temporers dels 3.224 de la quota d'hivern

Les autoritzacions demanades representen un 82,8% menys del total del novembre anterior

Temporers de l'hivern continuen a Andorra Grups de temporers a Immigració la primavera passada Fernando Galindo

Actualitzada 30/11/2020 a les 12:37

Redacció Andorra la Vella

L'aturada econòmica per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid es veu reflectida en la reducció de les contractacions de temporers que s'han quedat en 217 altes fins al 24 de novembre que representen un 6,7% del total de les 3.224 previstes per Govern a la quota d'hivern, segons les dades d'Estadística. El nombre d'autoritzacions demanades representa un descens del 82,8% respecte la xifra de la temporada passada en aquesta mateixa data quan s'havien sol·licitat 1.045 permisos de treball més, i la caiguda és especialment notable en hoteleria amb un 85% a la baixa.



El tancament dels negocis de restauració i hoteleria i la incertesa de l'obertura de les estacions per les restriccions sanitàries i de mobilitat dels països veïns que impedeixen l'arribada de visitants han fet que hagi baixat un 86,2% la contractació d'extracomunitaris, amb 751 autoritzacions menys que l'any passat sol·licitades, i un 75,2%, 294 empleats de reducció, en el cas de la quota prevista per a estrangers comunitaris, segons recull el departament d'Estadística.



El repartiment per sectors mostra que l'hoteleria ha fet 121 autoritzacions de les 2.009 previstes, a pistes són 56 de 814 del total de la quota, en el sector de lloguer d'esquí s'han demanat 36 permisos de 193 possibles i en comerç al detall i neteja s'han contractat quatre temporers. Un mínim que representa que les botigues han fet servir un 1,7% de la quota i els empreses de neteja un 3,3% ja que tenen adjudicades 60 autoritzacions.

