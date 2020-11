Canillo obre el parc d'activitats per la Puríssima

L'accés al telecabina serà gratuït amb el forfet de Grandvalira d'aquesta temporada o de l'anterior

Actualitzada 30/11/2020 a les 13:05

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha anunciat l'obertura del parc d'activitats Mont(t) Magic de Canillo del 5 al 8 de desembre en horari de 10 a 17 hores per millorar l'oferta d'oci dels residents del Principat. L'accés al telecabina de Canillo serà gratuït per als titulars d'un forfet d'aquesta temporada o de l'anterior tant de Grandvalira, com d'Arcalís com d'Ski Andorra o s'haurà de comprar un tiquet de vianant.



El domini esquiable remarca que les instal·lacions s'obren seguint totes les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19, tant dels treballadors com dels clients. El parc tindrà obert el tobogan Màgic Gliss, amb la novetat de fer la baixada amb realitat virtual, la tirolina que passa sobre el llac del Forn i el restaurant El Roc de les Bruixes.