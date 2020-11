Bars que acaben d'obrir i els de tota la vida, en situació límit

Els establiments de begudes estan vivint una situació dramàtica en l’àmbit econòmic arran de les restriccions a la seva activitat decretades pel Govern. Molts locals afirmen que si no es relaxen les mesures es veuran abocats al tancament per la manca d’ingressos.

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:10

Lorena Giménez Andorra la Vella

Lloguer, nòmines, cotitzacions de la CASS, factures de la llum i de l’aigua i un llarg etcètera. Aquests són els costos genèrics que han de pagar els propietaris dels locals de restauració del país mensualment i que actualment, arran de les mesures restrictives al sector per contenir la pandèmia, en moltes ocasions no poden assumir. Aquest és el cas d’en Bruno Afonso, el propietari del bar restaurant Pic-nic de Santa Coloma, que va obrir l’establiment tot just fa quatre mesos i la meitat d’aquest període l’ha hagut de tenir tancat pel rebrot de coronavirus. “Vaig haver de demanar un crèdit per adquirir el bar i també vaig haver de comprar maquinària nova per a l’establiment, ja que hi mancaven diverses coses”, afirma el restaurador, i lamenta que “al cap de només dos mesos de funcionament, ens van fer tancar per decret i encara no he pogut recuperar ni una petita part de la inversió”.



En aquest sentit, Afonso explica que en els darrers dos mesos la facturació “ha davallat en un 60%, abans feia uns 400 euros entre setmana i ara no arribo ni a la meitat”. I afirma que “de moment” pot mantenir el bar obert gràcies als estalvis que té al compte bancari i perquè amb el propietari del local “hem pactat un ajornament del lloguer fins que la situació es normalitzi”. Afonso també destaca que “veient el que ens espera als restauradors durant els pròxims mesos” es planteja tancar l’establiment i tornar-lo a obrir l’estiu vinent quan, “si tot va bé, la Covid estarà més controlada i podrem fer vida normal”. “Estem molt malament, els ingressos no ens donen per pagar les despeses genèriques i els salaris”, afirma.



Un altre dels bars que estan veient com el negoci es troba al límit de la ruïna és el Trébol, d’Andorra la Vella. L’Antonio Gonzálvez, el seu propietari, comenta que la situació econòmica del local és “molt nefasta. Només estem fent un 25% de la facturació”, i això “no ens dona per poder pagar totes les despeses que tenim”. Així, indica que per poder mantenir el bar obert i no veure’s obligat a abaixar la persiana, “estic gastant tots els diners que he estalviat en 30 anys al capdavant de l’establiment”. Gonzálvez exposa que les flexibilitzacions del Govern en les últimes setmanes “ens han deixat respirar una mica”, però “no són suficients, no ens generen els ingressos que necessita el sector de la restauració”.



D’aquesta manera, assenyala que des de l’executiu haurien d’augmentar la vigilància i la imposició de sancions a aquells locals que no respecten les mesures “per no permetre que la resta paguem justos per pecadors i ens veiem obligats a tancar per manca d’ingressos”. I afegeix que el Govern “està deixant que els petits negocis i les persones emprenedores morin. L’esperit dels petits empresaris i els autònoms està caient al mateix ritme que la seva professió”.



En la mateixa línia, la Cristiana Antunes, del bar restaurant Jamaica de Santa Coloma, un local que va obrir al públic al gener, manifesta que la situació que estan vivint és “dramàtica” i demana a l’executiu que “ens donin més llibertats per treballar i deixi d’assetjar un sector que només pretén arribar a finals de mes com la resta de negocis”. Antunes lamenta que se’ls estigui “abocant a un pou sense fons” de manera involuntària i posa en relleu que van arrendar el local amb il·lusió i empenta, “però cada cop és més difícil tirar endavant”. “Teníem molts projectes de renovació per a l’establiment i va haver de demanar un crèdit per al traspàs, però les nostres aspiracions estan decaient en veure que la situació no milora ni es preveu que ho faci en els pròxims mesos”, comenta.



La propietària del Jamaica també considera que amb l’arribada de l’hivern, “la situació encara serà pitjor i molts locals acabaran d’enfonsar-se, i entre aquests, el nostre”. I exposa que actualment tenen diverses quotes i factures “sense pagar” perquè “els ingressos que tenim són mínims i ens arribem per fer front a totes les despeses” que comporta regentar un establiment.



Veure el got mig ple

També hi ha locals que malgrat la situació “no dona per ser positius”, veuen el got mig ple i consideren que “de cara a Nadal tot millorarà i ens en sortirem”. Aquest és el cas del bar Snack Segura de la capital, on el seu propietari Jesús Iglesias, apunta que fa 30 anys que regenta l’establiment i és la primera vegada que “ens trobem en una situació tan justa. La facturació ha caigut en un 50% aproximadament”. Tot i això, es mostra molt positiu de cara als pròxims mesos i les flexibilitzacions que el Govern està gestionant per evitar “el tancament dels negocis”. “Tenim la sort que encara mantenim uns mínims nivells d’ingressos gràcies a les ajudes i l’increment de les hores d’obertura”, indica.



De la mateixa manera, la Maria Fernanda Gómez, responsable del Frankfurt del Toni, situat a Ciutat de Valls, explica que mantenen els clients habituals i tot i haver perdut un percentatge important de la facturació encara “podem tirar endavant fent malabarismes amb els números”. I comenta rient que abans de l’arribada de la pandèmia es plantejaven tancar el bar per jubilació, però amb la situació actual “segurament ens mantindrem oberts durant un any més”.

#4 Fuera

(30/11/20 08:42)



#3 Laura

(30/11/20 07:56)



#2 Pareu Ya

(30/11/20 07:43)



#1 Dades

(30/11/20 07:15)