Andorra, fora de les noves línies d'autobús entre Catalunya i França

El Principat no forma part de les connexions transfrontereres fetes amb fons europeus

Andorra no formarà part de les noves línies d’autobús, amb caràcter transfronterer, que uniran diverses parts de Catalunya amb altres punts del departament dels Pirineus Orientals. Concretament, les línies C3, C4 i C5 que va presentar el director de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, David Saldoni, uniran diferents localitats gironines, amb sortides de Figueres i Camprodon, amb la Catalunya Nord a partir d’avui.



Aquestes noves línies d’autobús formen part del projecte ConnECT, impulsat per crear noves vies de comunicació i afavorir la mobilitat i la interconnexió entre municipis, regions i veïnatge a les dues bandes de la frontera hispanofrancesa. L’operador dels trajectes serà el grup gironí TEISA, encarregat de fer connexions transfrontereres entre la Catalunya Nord i les comarques gironines, amb la possibilitat que aquestes puguin arribar fins a Perpinyà.



Saldoni va fer aquesta exposició durant el Seminari intermedi del projecte ConnECT “unim persones, eixamplem horitzons” i va explicar que la voluntat de la Generalitat de Catalunya és que “aquest projecte dona servei a moltes persones que mentalment i idiomàticament ja no senten l’existència de la frontera, però que físicament hi és” i va afegir que “les administracions hem de superar les dificultats per facilitar la vida de les persones”.



En el mateix seminari, que es va celebrar telemàticament, i que van coorganitzar la Generalitat de Catalunya, la Regió d’Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, hi van prendre part 87 persones, entre les quals hi havia el vicepresident responsable de Mobilitat i Infraestructures del Transport a la Regió d’Occitània, Jean-Luc Gibelin, i el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Robert Garrabe.



Cal recordar que aquesta és la segona fase del projecte ConnECT, ja que el passat mes de setembre ja es van posar en marxar les dues primeres línies d’autobús, la C1 de Porte a Montlluís i la C2, de Formiguera fins a Er. Juntament amb aquestes cinc línies, també es va anunciar que properament hi haurà dues línies de llarg recorregut que s’allargaran fins a la Guingueta d’Ix. Pel que fa al finançament, el projecte ConnECT s’està duent a terme amb fons europeus. Concretament, el 65% del seu cost va a càrrec dels fons FEDER dins el marc del programa POCTEFA.

