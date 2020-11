La policia confisca sis quilos de maria i haixix aquest 2020

L’any passat es van superar els vint i s’està molt lluny dels 31 dels anys 2014 i 2016

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La policia havia confiscat fins al passat 31 d’octubre poc més de deu quilograms d’haixix i marihuana, les dues drogues més consumides al Principat. Són dades del cos recollides a la memòria de la fiscalia corresponent al període 2019-2020 (de juliol a juny) que es va fer pública fa dos divendres coincidint amb l’acte d’obertura del present any judicial. En concret, en els primers deu mesos de l’any en curs la policia ha confiscat 658 grams d’haixix i 5.402 grams de marihuana. Unes quantitats que estan molt lluny de les que el cos va decomissar l’any 2019.



El passat exercici la policia va decomissar 6,8 quilograms d’haixix i 13,6 quilograms de marihuana, és a dir gairebé 21 quilograms d’aquestes dues drogues. Malgrat que les dades actuals no inclouen els darrers dos mesos de l’any 2020, tot fa pensar que la droga requisada al final de l’exercici estarà molt lluny de la que es va decomissar el 2019. Les mesures sanitàries per lluitar contra la Covid-19 que estan limitant els moviments d’entrada per les dues fronteres i el fet que bars i sales de festes estiguin tancats han disminuït el tràfic i el consum d’aquestes i altres drogues.



Una doble explicació

El decomís de haixix i marihuana relativament baix del que portem d’any tindria una doble explicació. Per una banda, els mesos de confinament, que haurien fet molt més arriscat de l’habitual la introducció d’estupefaents per la frontera. Per l’altra, que no hi hagut un gran decomís en els mesos amb relativa normalitat, és a dir, els primers dos i mig de l’any i durant l’estiu.



Cal recordar que els anys en què més droga d’aquest tipus s’ha requisat de la darrera època han estat el 2014 i el 2016. En el primer exercici, en què es van decomissar poc més de 31 quilograms d’aquests dos estupefaents, 24 d’haixix es van segrestar en una sola operació. En el segon exercici, en què es van requisar també poc més de 31 quilograms d’aquestes dues drogues, 29 també es van comissar en una operació.



Menys decomissos han estat sinònim de menys detencions relacionades amb el consum o tràfic d’haixix i marihuana. Tot i que en aquest cas les dades no corresponen a anys naturals, sinó a anys judicials, els arrestos relacionats amb aquests dos estupefaents van caure entre el juliol del 2019 i el juny del 2020 respecte el mateix període de l’exercici judicial anterior. Segons les dades de la fiscalia, en el passat any judicial, de les 1.202 dues detencions que es van fer per delictes contra la salut pública, 1.041 ho van ser per consum o tràfic d’haixix o marihuana. Fa dos exercicis van ser 1.767 (el total es va enfilar a les 2.037), una reducció del 42%.



En el cas dels delictes contra la salut pública, la principal raó de la caiguda es troba en la pandèmia pels mesos de confinament, la reducció de la mobilitat i el tancament de locals d’oci.



La cocaïna és la tercera droga

El haixix i la marihuna són les drogues més consumides al Principat i conseqüentment les que més es confisquen per part de la policia. La cocaïna és, habitualment, la tercera droga il·legal més consumida i decomissada. En els primers deu mesos de l’any, la policia ha requisat 128 grams d’aquest estupefaent. Relativament lluny dels 196 de tot l’any passat i molt més lluny dels 667 del 2018. Aquell any és, històricament, el que més cocaïna va decomissar la policia de la darrera dècada.



Altres drogues, en aquest cas l’heroïna, han tingut decomissos anecdòtics. Un gram s’ha requisat fins al 31 d’octubre, quan l’any passat van ser 21. També s’han confiscat sis grams d’anfetamina, per 156 del 2019, i quatre d’speed, per cinc de l’any passat. Aquest exercici la policia ha segrestat per primer cop a Andorra una nova droga: 13 grams de tusi o cocaïna rosa.

